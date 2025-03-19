Президент США Дональд Трамп созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Одной из ключевых тем была война в Украине.

Политик сказал: «Звонок прошел замечательно, он продлился почти два часа, мы обсудили много тем, включая путь к миру».

Он добавил: «Мы договорились о немедленном прекращении огня в отношении энергоинфраструктуры, с пониманием того, что будем быстро работать над полным прекращением огня и, в конечном итоге, окончанием этой ужасной войны между Россией и Украиной».

Указывается: «Сейчас в этом не участвуют американские солдаты. Но они могли бы быть вовлечены, и всё привело бы к Третьей мировой войне, что было бы совершенно абсурдно, но ведь в мире происходят странные вещи».

Глава государства отметил, стремится как можно скорее завершить войну и достичь мира, поскольку продолжающееся кровопролитие недопустимо.

Дональд Трамп подчеркнул, что Владимир Путин не требовал от него прекратить оказание помощи Украине: «Нет, он не требовал. Мы вообще не говорили о помощи. Мы говорили о многом, но помощь не обсуждалась».

В то же время, американец полагает: «Россия имеет преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2,5 тысяч солдат. Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим».

Лидер страны говорит: «Тысячи солдат погибают, и президент Владимир Путин, и президент Владимир Зеленский хотели бы положить этому конец».

Резюмируется: «Мирный процесс уже в полной мере запущен, и, надеюсь, ради человечества, мы доведем дело до конца».

Ранее мы писали, что Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 898 070 солдат.