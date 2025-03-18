У Трампа заговорили о признании Крыма российским, — СМИ

Администрация США рассматривает возможность признать украинский Крым территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает издание Semafor со ссылкой на двух людей, знакомых с этим вопросом.

По их словам, представители администрации Штатов также обсуждали возможность того, чтобы США призвали и ООН признать Крым территорией России.

«Такой запрос согласовывал бы администрацию Трампа (Дональд Трамп — президент США) с позицией президента России Владимира Путина, который давно считает Крым территорией своей страны», — пишет издание.

Отмечается, что о такой вероятности стало известно на фоне подготовки телефонного разговора президентов США и РФ, который должен состояться во вторник, 18 марта.

В Белом доме, говорится, от комментариев по этому поводу отказались.

Издание напомнило, что представители администрации Трампа неоднократно открыто говорили о необходимости Украине пойти на территориальные уступки России, чтобы положить конец войне.

Сам же Трамп еще в 2016 году, баллотируясь на пост президента, впервые заговорил о признании Крыма территорией России. Также, напоминает Semafor, Трамп в интервью ABC News в 2018 году сказал: «Из того, что я слышал, жители Крыма скорее были бы с Россией, чем там, где они были».

Толчок США к официальному признанию Крыма, вероятно, вызовет огромную реакцию со стороны Европы, а также Киева, говорится в публикации.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа считает, что мирное соглашение по Украине может включать что-то вроде обмена территорий на гарантии безопасности.