Песков раскрыл некоторые подробности переговоров Трампа и Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал его переговоры с лидером США Дональдом Трампом. Раскрыл некоторые детали.

Чиновник сказал: «Тема продолжения военных поставок очень важная, она затрагивалась вчера. Она, конечно же, будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые на этот счет будут проводиться дальше между нами и американцами. Но учитывая, что это достаточно чувствительная тема, вряд ли стоит ее обсуждать публично. Этого мы пока делать не намерены».

В то же время, он опроверг слухи о том, что политики обсуждали вопрос смены власти в Украине: «Об этом речь не шла».

Кроме этого, Дмитрий Песков отметил, что лидеры двух стран не говорили об участии стран Европы в переговорном процессе: «Нет, эта тема не затрагивалась».

Ранее Зеленский ответил на ультиматумы Путина.