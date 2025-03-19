Синоптики напророчили украинцам скорое потепление

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине. В ближайшие дни ожидается потепление.

В Гидрометцентре говорят, что в четверг, 20 марта, по стране будет сухо. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью от 4 мороза до 1 тепла, в Карпатах минус 5-10. Днем 7-12 тепла.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью от 2 мороза до 0, днем плюс 10-12.

Эксперты небесной канцелярии сообщают, что в пятницу, 21 марта, также будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем плюс 10-15. В Карпатах ночью 3-8 мороза, днем плюс 6-11.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью от 2 мороза до 0, днем плюс 12-14.

Ранее из-за непогоды пострадали четыре области в Украине.