В Украине резко выросло число пожаров

В 2025-м году в Украине выросло число пожаров. Об этом сказал представитель департамента предотвращения чрезвычайным ситуациям ГСЧС Анатолий Шкарбута.

По его словам, с начала этого года зафиксировано уже более 21 тысяч пожаров, что сразу на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Указывается, что в результате неконтролируемого огня погибли 499 человек, в том числе 14 детей.

Добавляется, что более четырех тысяч пожаров произошли в жилом секторе, а более десяти тысяч случились в экосистемах страны.

Информируется, что основные причины пожаров – это мировые климатические изменения, потепление и человеческая небрежность.

Сказано, что число травмированных в результате пожаров увеличилось на 16% и составляет 450 человек, среди них 22 ребенка. Больше всего таких случаев было зафиксировано в южных и центральных регионах нашей страны.

Ранее жуткий пожар в Харьковской области оборвал жизни взрослых и ребенка.