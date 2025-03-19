Трамп готов усилить санкции против России до максимума, — министр финансов США

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент Дональд Трамп готов максимально ужесточить экономические санкции против РФ, чтобы вынудить ее к мирным переговорам. Об этом сообщает The Times.

По словам Бессента, Трамп поручил ему подготовить санкции США на случай, если понадобится дополнительное давление на Россию.

Он оценил уровень санкций, введенных администрацией предшественника Трампа Джо Байдена против Москвы, как шесть из десяти.

«Мы сохранили эти санкции, и президент Трамп поручил мне, если потребуется, пойти на десять из десяти, чтобы заставить президента Путина сесть за стол переговоров», — сказал Бессент.

При этом министр финансов отметил, что он оптимистично настроен, и президент США сможет убедить главу Кремля без дополнительных санкций.

«Однако все варианты остаются открытыми, включая максимальные энергетические санкции против России, если это будет необходимо», — добавил Бессент.

Напомним, США усложнили оплату за российские энергоресурсы.