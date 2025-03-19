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Новости > Бывшая жена сооснователя Sportbank Никиты Измайлова обвинила его в невыплате алиментов

Бывшая жена сооснователя Sportbank Никиты Измайлова обвинила его в невыплате алиментов

Автор: «Фраза»
19.03.25 16:23
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Бывшая жена сооснователя Sportbank Никиты Измайлова обвинила его в невыплате алиментов

Бывшая жена одного из сооснователей Sportbank Никиты Измайлова Татьяна Бондарчук обвинила его в якобы невыплате алиментов на совместных детей. Соответвующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram. 

«В октябре 2022 году я обозначила свои границы. Я отказалась мириться с определенными вещами, перестала подстраиваться, прямо сказала «нет» и впервые высказала все, что думаю его жене. Жесткую и сухую правду.

И с этого момента включилась другая игра. Психологическая травля.

Манипуляции деньгами. Давление через финансовые ограничения.

Когда я вступила в новые отношения — он окончательно потерял контроль.

И то, что раньше приходило как обязательство перед детьми, стало использоваться как инструмент давления», - написала Татьяна Бондарчук, отметив, что ранее алименты выплачивались, хоть и в меньшем размере.

Также она добавила, что мужчина становится отцом не в момент рождения ребенка, а в момент, когда берет ответственность.

Татьяна Бондарчук (Измайлова) – блогер, практик самопознания, которая продвигала информационные курсы, а ранее основатель и идейный вдохновитель убыточной компании Eat Easy (доставка сбалансированного питания), которая развивалась на деньги мужа и которая закрылась после остановки финансирования.

Никита Измайлов несколько лет работал финансовым директором группы PMBL (букмекер Parimatch), а позднее по его словам стал акционером этой компании. Есть версия, что полученные от букмекерской деятельности деньги вкладывались в различные проекты, в том числе Eat Easy и необанка Sportbank, который был запущен на базе «ТАСКОМБАНК» в 2019 году и является совместным проектом IT-компании Dyvotech и первого украинского профильного финтех-фонда N1. Его основатели — украинские предприниматели Никита Измайлов и Денис Сапрыкин. В марте 2023 года Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против украинского букмекера Parimatch на 50 лет из-за российского происхождения или сотрудничество со страной-агрессором. 

В январе 2024 года в офисах SportBank, у самого Измайлова и его партнера Дениса Сапрыкина прошло более 20 обысков. Утверждается, что расследование касается "госизмены, отмывания средств и уклонения от уплаты налогов".

А уже в апреле 2024 года «ТАСКОМБАНК» разорвал все отношения и работу со Sportbank, прекратив существования проекта.

СМИ также писали о возможном участии SportBank в незаконной букмекерской деятельности. Измайлов мог также инвестировать часть якобы отмытых средств в стартап SteadyPay, принадлежащий компании Steadypay Limited. Эта компания зарегистрирована в Великобритании, ее связывают с бывшим заместителем председателя правления российского Газпромбанка Олегом (Аланом) Ваксманом. Соответствующая информация обнародована и доступна в открытом реестре юридических лиц Великобритании, утверждают британские журналисты.

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