Экономисты оценили рост ВВП Украины

В министерство экономики поведали, как растет ВВП Украины. Появились актуальные данные.

Сообщается, что в прошлом феврале он вырос на 0,7%, а за первые два месяца года на 1,1%.

Указывается, что это отражает высокую базу сравнения прошлого года.

В свою очередь, заместитель министра экономики Алексей Соболев говорит: «Замедление темпов роста экономики в феврале произошло из-за ракетных обстрелов объектов газодобычи и временного уменьшения активности экспортеров».

Добавляется: «В то же время высокое бюджетное финансирование восстановления поврежденной критической инфраструктуры, строительства жилья по программам еВідновлення и еОселя, а также закупки отечественной продукции сектора ОПК компенсировали эти негативные факторы».

Информируется, что рост ВВП в прошлом месяце также состоялся благодаря оживлению во внутренней (розничной) торговле. В феврале продолжали улучшаться потребительские настроения - эта тенденция наблюдается четвертый месяц подряд.

Говорится, что, в то же время в сельском хозяйстве наблюдается снижение производства животноводческой продукции из-за увеличения себестоимости ее производства.

Кроме этого было зафиксировано падение в добывающей промышленности из-за ракетных обстрелов добывающей газовой инфраструктуры и падение в транспорте из-за временного уменьшения активности экспортеров, говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что ЕС собирается создать внушительный фонд для военной поддержки Украины.