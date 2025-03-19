США планируют отказаться от командования силами НАТО в Европе, — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает сценарий отказа от командования НАТО в Европе. США на протяжении почти 75 лет назначали на пост командующего своего четырехзвездного генерала. Об этом сообщает NBC News.

Сроки пока что не определены. Генерал армии Кристофер Каволи, нынешний SACEUR (от англ. Supreme Allied Commander Europe — Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе), заканчивает свой трехлетний срок на посту уже этим летом.

Генерал, который ныне занимает эту должность, а также является главой Европейского командования США, был главным командующим, который курирует поддержку Украины в ее войне против России. Пока что неизвестно, сколько времени может занять такая реорганизация. Конгресс также может вмешаться, если его члены выступят против любого аспекта инициативы.

Отказ США от SACEUR станет серьезным символическим изменением баланса сил в НАТО — альянсе, который определял безопасность и мир в Европе со времен Второй мировой войны, отмечает СМИ.

Предлагаемая реструктуризация происходит на фоне сокращения администрацией Трампа расходов и персонала в федеральном правительстве. Президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет ясно дали понять, что новая администрация стремится, чтобы европейские партнеры взяли на себя больше ответственности за оборону Европы.

В случае отказа США от SACEUR, другим странам НАТО, похоже, придется выбирать между собой, какая страна выдвинет командующего.

СМИ отмечает, что Трамп рассматривает возможность серьезного изменения политики, согласно которой США могут не защищать другого члена НАТО, если на него нападут — основной принцип альянса, — если страна не достигнет порога расходов на оборону.

Напомним, Трамп хочет существенно изменить участие США в НАТО.