С завтрашнего дня в Украине изменятся условия «желтой» зоны карантина: что известно

Главное: Минздрав ужесточил условия «желтой» зоны карантина. Начиная с завтрашнего дня невакцинированные граждане здесь не смогут посещать общественные заведения.

Детали: С 6 декабря вступят в силу изменения в постановление № 1236 об усилении карантинных правил в «желтой» зоне эпидемиологической опасности. Как сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Украины, теперь посещать общественные заведения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против коронавируса либо имеют отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о выздоровлении.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, ужесточение правил для невакцинированных нужно, чтобы уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки.

Отныне вакцинация станет обязательной для:

— работы учебных заведений;

— проведения массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

— работы и посещения кинотеатров, театров и других заведений культуры;

— работы и посещения заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;

— работы и посещения спортзалов, бассейнов;

— работы и посещения заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;

— межобластных и международных перевозок пассажиров

Для подтверждения вакцинации или отсутствия инфекции будут приниматься:

— «желтые» COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действующие 30 дней);

— «зеленый» COVID-сертификат (действующий 365 дней);

— международное свидетельство о вакцинации (действующее 365 дней);

— иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

— отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа);

— сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

То есть для работы и посещения заведений на желтом уровне достаточно получить хотя бы одну прививку и иметь хотя бы «желтый» внутренний COVID-сертификат или временную справку 063-О, выданную семейным врачом или проводившим прививку врачом.

И в «желтой», и в «зеленой» зоне будет общественному транспорту запрещено ездить переполненным. Разрешенное количество пассажиров будет равно количеству мест для сидения плюс 50% мест для стояния, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства.

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