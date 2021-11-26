Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Священник УПЦ объяснил, что поможет сохранить хорошие отношения в семье

Священник УПЦ объяснил, что поможет сохранить хорошие отношения в семье

Александра Кудрявцева
26.11.21 17:28
37
Священник УПЦ объяснил, что поможет сохранить хорошие отношения в семье

Главное: Через приближение к Богу через искреннюю молитву люди становятся ближе друг к другу, обретая истинную любовь.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал духовник Киевских духовных школ архимандрит Маркелл (Павук).

«Всегда приятно, когда к нам прислушиваются и стараются исполнять все наши желания. Как радостно мужу, когда его слушают жена и дети. Как радостно жене, когда к ней прислушивается муж. Всё это свидетельствует о доверии и любви между ними. Очень больно, когда взаимопонимание и доверие исчезают, когда каждый настаивает на своем. Если не выполняются чьи-то приказы, из-за этого бывает, что ближайшие люди годами могут между собой не разговаривать и даже ненавидеть друг друга. Таких несчастных семей становится все больше. В настоящее время между людьми возводятся высокие стены отчуждения, которые невозможно преодолеть», — отметил духовник КДАиС.

Также он напомнил, что, пытаясь компенсировать нехватку живого общения виртуальным, люди теряют настоящее доверие и близость.

«Чаще всего это происходит из-за житейской суеты, которая не позволяет нам прежде всего настроить связь с Богом через молитву. Возможно, мы и делаем попытку какой-то молитвы, но она чаще всего бывает формальной, только устами, а сердце находится очень далеко от Бога», — сказал отец Маркелл.

Священник подчеркнул, насколько важно больше времени уделять внимательной и сосредоточенной молитве.

«Если мы хотим, чтобы сбылись наши мечты о хорошей семье; если желаем любить и быть любимыми, самое важное, чему должны научиться, — это внимательная, сосредоточенная молитва. Но как только мы становимся на молитву, наш разум под действием лукавого духа и различных страстей, живущих у нас в сердце, начинает отвлекаться. Чтобы добиться внимательной и сосредоточенной молитвы, нужно бороться со своими страстями. Это задача на всю жизнь. По мере того, как мы будем побеждать себя, свои страсти, появляется внимательная и действенная молитва», — подытожил архимандрит Маркелл.

В тему: В УПЦ рассказали о символике и значении богослужебных Часов.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

26.11.21 09:34

Японские самолеты на французской службе

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

В Нацполиции продолжают расследование уголовного дела по мошенничеству с кредитом на $7 млн, выданному фирмам семьи «медиаэксперта» Татьяны Поповой — СМИ
26.11.21 15:21

В Нацполиции продолжают расследование уголовного дела по мошенничеству с кредитом на $7 млн, выданному фирмам семьи «медиаэксперта» Татьяны Поповой — СМИ

Автор: «Украина криминальная»

Выбор редакции
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
В ближайшее время Зеленского попытаются свергнуть. Процесс уже стартовал
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Всю правду о вакцине Pfizer мы узнаем... через 55 лет
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.11.21 17:17

Управделами УПЦ пребывает с визитом в Северной Македонии
26.11.21 16:58

На Херсонщине 11-летний школьник терроризировал одноклассников. Пришлось вмешаться полиции
26.11.21 16:26

В Харькове богословы искали пути решения проблем в Православии, вызванных расколом
26.11.21 16:03

В Бельгии выявлен новый штамм коронавируса
26.11.21 15:59

В УПЦ рассказали о символике и значении богослужебных Часов
26.11.21 15:39

В Минздраве рассказали, когда в Украине закончится волна коронавируса
26.11.21 15:31

В Житомире УПЦ передала помощь бездомным и нуждающимся
26.11.21 15:30

Данилов: Путин не снимает с повестки дня вопрос уничтожения Украины
26.11.21 15:08

Дети из воскресных школ УПЦ заняли призовые места на международном конкурсе в Польше
26.11.21 14:52

У жителя Николаева за долги по коммуналке отобрали автомобиль
26.11.21 16:03

В Бельгии выявлен новый штамм коронавируса
26.11.21 15:39

В Минздраве рассказали, когда в Украине закончится волна коронавируса
26.11.21 13:27

В Минздраве рассказали, сколько украинцев вакцинировались от коронавируса
26.11.21 12:41

Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
26.11.21 11:48

Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
26.11.21 09:01

Коронавирус в Украине: 15 936 заболевших и 608 погибших
26.11.21 08:20

Секретарь СНБО опроверг слова главы украинской разведки о скором нападении России на Украину
25.11.21 23:49

Лига Конференций: «Заря» на выезде разгромно уступила «Роме»
25.11.21 21:44

В Киеве умер бывший мэр Александр Омельченко, попавший в больницу в «непростом состоянии»
25.11.21 20:50

После скандала с Pizzagate и тайной организацией педофилов, пиарщики Зеленского решили сменить локацию завтрашней пресс-конференции?
24.11.21 14:48

На Львовщине депутат, уходя от погони, помял два полицейских авто
25.11.21 00:01

Как оказалось, вакцинированные люди являются переносчиками коронавируса
19.11.21 19:02

Главные новости за 19 ноября 2021 года
25.11.21 21:44

В Киеве умер бывший мэр Александр Омельченко, попавший в больницу в «непростом состоянии»
23.11.21 00:01

Названы напитки, которые стремительно разрушают мозг
22.11.21 10:35

Ученые узнали, как можно блокировать депрессию
22.11.21 05:33

День сыновей: какой праздник отмечается 22 ноября 2021 года
19.11.21 20:48

В Европе первая страна вводит обязательную вакцинацию от коронавируса
20.11.21 13:49

Археологи узнали важные детали успешного существования цивилизации майя
22.11.21 19:00

Главные новости за 22 ноября 2021 года
Фото и Видео
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
В Житомирской области школьный автобус слетел в кювет
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
Пресс-марафон Зеленского: прямая трансляция
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков
Опубликовано видео момента смертельного ДТП на въезде в Харьков
В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке. Эвакуировали 15 человек
В Киеве прогремел взрыв в пятиэтажке. Эвакуировали 15 человек
После скандала с Pizzagate и тайной организацией педофилов, пиарщики Зеленского решили сменить локацию завтрашней пресс-конференции?
После скандала с Pizzagate и тайной организацией педофилов, пиарщики Зеленского решили сменить локацию завтрашней пресс-конференции?
Зеленский идет в пиццерию, напомнив тем самым о нашумевшем скандале с тайной организацией педофилов
Зеленский идет в пиццерию, напомнив тем самым о нашумевшем скандале с тайной организацией педофилов
В Обухове учительница ударила первоклассника головой о парту
В Обухове учительница ударила первоклассника головой о парту
Взрыв на шахте в России привел к многочисленным жертвам
Взрыв на шахте в России привел к многочисленным жертвам
За чей счет банкет? Стали известны некоторые детали празднования дня рождения Ермака на госдаче в Карпатах
За чей счет банкет? Стали известны некоторые детали празднования дня рождения Ермака на госдаче в Карпатах
fraza.com
Новости блогосферы
24.11.21 21:18

Будущее Зеленского: впереди фаза презрения и отвращения
17.11.21 22:28

Зачем англо-саксы провоцируют Россию?
08.11.21 22:10

Европу атакует хтоническая сила
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности

Опрос

Чем закончится война Ахметова с Зеленским (Коломойским)?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.