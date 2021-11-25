В Луганской области отравились дети из школы-интерната

Главное: В одной из школ-интернатов Луганской области произошло ЧП. Отравились пятеро детей.

Детали: В школе-интернате города Кременная (Луганская область) произошло ЧП. О нем сообщает местная полиция.

Как стало известно, тут отравились пятеро детей в возрасте 7-10 лет. Их госпитализировали с диагнозом «пищевое отравление».

Правоохранители говорят: «Около двух часов ночи пятерым воспитанникам Кременской специализированной школы-интерната стало плохо, повысилась температура тела. Воспитательница вызвала экстренную медицинскую помощь, которая госпитализировала детей в медицинское учреждение».

Следователи уже внесли данную информацию в ЕРДР по статье 325 «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений» Уголовного кодекса Украины.

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