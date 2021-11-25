Власти Грузии резко осадили Саакашвили

Главное: Михаила Саакашвили не отпустят лечиться за границу. Появилась жесткая реакция властей Грузии.

Детали: Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не сможет лечиться за границей. Об этом сказала министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе.

Чиновница отметила: «Его состояние здоровья улучшилось и сейчас удовлетворительное. Я не вижу никакой необходимости в том, чтобы пациент продолжал лечение за рубежом».

Она добавила: «У него есть несколько лечащих врачей, которые управляют им непосредственно у его постели, и для меня гораздо компетентнее будет оценка тех медиков, которые непосредственно вовлечены в этот процесс, а не тех, которые ни разу не видели пациента».

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