Под Харьковом разбился автобус, который ехал из Москвы

Главное: В Харьковской области разбился автобус. Пострадали четыре человека.
Детали: Утром четверга, 25 ноября, в Харьковской области произошло ДТП. О нем сообщает полиция.
Известно, что авария случилась на дороге Киев-Харьков-Довжанский недалеко от города Валки. Машина ехала по маршруту Москва-Кременчуг.
Информируется, что автобус вылетел в кювет.
В результате ЧП пострадали четыре человека – водитель и три пассажира, их госпитализировали. Всего в салоне находились тринадцать людей.
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