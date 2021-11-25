Под Харьковом разбился автобус, который ехал из Москвы

Главное: В Харьковской области разбился автобус. Пострадали четыре человека.

Детали: Утром четверга, 25 ноября, в Харьковской области произошло ДТП. О нем сообщает полиция.

Известно, что авария случилась на дороге Киев-Харьков-Довжанский недалеко от города Валки. Машина ехала по маршруту Москва-Кременчуг.

Информируется, что автобус вылетел в кювет.

В результате ЧП пострадали четыре человека – водитель и три пассажира, их госпитализировали. Всего в салоне находились тринадцать людей.

В тему: В Сумской области произошло масштабное снежное ДТП.