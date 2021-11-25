Коронавирус в Украине: 16 943 заболевших и 628 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 16 943 человека. Умерли 628 людей.

Детали: В Украине продолжает бушевать коронавирус. Данные на четверг, 25 ноября, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 16 943 человека. Госпитализировали 3 404 больных, а выздоровели 26 811 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 52 316, методом ИФА – 10 092, экспресс-тестами – 40 491.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 688), а также Запорожской (1 066) и Львовской (1 048) областях.

Умерли 628 больных. За все время скончались 83 541 человек.

С начала пандемии заболели 3 384 404 человека, а выздоровели 2 852 452 больных.

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