В Украине задержали опасную банду, которая пытала и убивала людей

Главное: Сотрудники правоохранительных органов задержала членов опасной банды, которые пытали и убивали людей. Банда действовала на территории Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областей.

Детали: Правоохранители сообщили о подозрении шестерым участникам опасной банды. Злоумышленники врывались в квартиры людей, пытали их и убивали. Об этом сообщили в прокуратуре Львовской области.

Следствие установило, что банда действовала на территории Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областей. Злоумышленники причастны к более, чем десятку преступлений, среди которых 3 кражи, 5 разбоев, 2 убийства, а также 2 факта причинения телесных повреждений работникам полиции.

Так, злоумышленники в январе 2020 года в Радехове Львовской области ворвались в дом руководителя местного государственного предприятия. Они связали и пытали потерпевших, заставляя признаться, где спрятаны деньги и другие ценные вещи. Во время ограбления один из подозреваемых убил жену владельца дома.

Также в октябре 2020 года подозреваемые ворвались в дом предпринимателя в г. Брюховичи Львовской области. Во время пыток они убили мужчину и украли имущества на 1,5 млн. грн.

Общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба составляет более 12 млн грн. 5 подозреваемым уже избрали меру пресечения, один находится в розыске. Злоумышленникам инкриминируют п. 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 15 — ч. 3 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 345 УК Украины.

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