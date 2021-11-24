Правая рука Зеленского с размахом отметил свой день рождения: был аншлаг из автомобилей

Главное: Руководитель Офиса президента Андрей Ермак с размахом отпраздновал свой день рождения в прикарпатской резиденции Президента Украины Зеленского.

Детали: В селе Гута (Ивано-Франковская область) на территории национального природного парка «Синегора» расположена резиденция Президента Украины Зеленского. Там на днях с размахом отпраздновал свой юбилей руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале нашего издания «Новости & Аналитика».

Как рассказывают местные жители, Владимиру Зеленскому нравятся здешние края. В селе он бывает часто. Для удобства первых лиц по программе «Велике будівництво» тут построили дорогу, которую местные гордо называют дорогой «государственного значения», поскольку ведет она прямо к резиденции президента. Но вот такого аншлага из автомобилей со столичными номерами, как это было в день рождения Ермака, здесь до сих пор не видели.

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