В ВОЗ рассказали, что нужно делать в первую очередь для победы над коронавирусом

Главное: В ВОЗ не поддерживают идею всеобщей вакцинации детей от коронавируса. Для победы над пандемией нужно сначала привить группы риска.

Детали: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в очередной раз выступила против всеобщей вакцинации детей от COVID. Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

В заявлении говорится, что при разработке программ вакцинации от COVID-19 странам нужно учитывать преимущества иммунизации в конкретном эпидемиологическом и социальном контексте.

«Поскольку дети и подростки, как правило, имеют более легкое заболевание по сравнению со взрослыми, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, вакцинация их менее актуальна, чем у пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников», — говорится в заявлении.

ВОЗ отмечает, что для достижения глобальных целей вакцинации необходимы согласованные и скоординированные действия. А с учетом нынешнего глобального неравенства в доступе к вакцинам, решение о вакцинации подростков и детей может подвергнуть опасности представителей групп риска.

«Таким образом, прежде чем рассматривать введение вакцинации подростков и детей, необходимо рассмотреть возможность достижения высокого охвата первичными сериями — и бустерных доз ... в подгруппах самого высокого риска, таких как пожилые люди», — отметили в ВОЗ.

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