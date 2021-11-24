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Новости > Епископ УПЦ рассказал о духовном подвиге мученика Виктора Дамасского

Епископ УПЦ рассказал о духовном подвиге мученика Виктора Дамасского

Александра Кудрявцева
24.11.21 16:35
279
Епископ УПЦ рассказал о духовном подвиге мученика Виктора Дамасского

Главное: Жизнь святого мученика Виктора Дамасского — пример верности Богу даже до смерти.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Как мы можем увидеть из жизни мученика Виктора, было время, когда человек не мог исповедовать веру во Христа. Более того, за эту веру часто умирали. Жизнь человека — вот цена религиозной свободы в первые века истории Церкви. Разрешение верить в Иисуса Христа, а вместе с этим само появление принципа свободы вероисповедания возникло исключительно благодаря христианству», — отметил епископ Виктор.

Владыка напомнил, что возникновение «общечеловеческих» и «универсальных» прав — достояние христианской цивилизации и подвига мучеников, которые ради права исповедовать свою веру, отдавали жизни.

Епископ Виктор привел пример, что в странах, где христиан большинство, фактически отсутствуют преследования представителей других религий.

«Мы не встретим сообщения о том, что „христианские радикалы“ убили представителей такой религии, или захватили их в плен и т.д. В тех же регионах, где христиан меньшинство, такие сообщения об убийствах, нападениях, гонениях встречаются довольно часто», — написал архиерей.

Владыка Виктор обратил внимание, что когда сегодня «цивилизованный мир» пытается отказаться от христианских ценностей, он должен помнить, что вместе с ними теряет свободу, основные права человека, теряет право быть и называться «цивилизованным».

В тему: Архиепископ УПЦ напомнил об истинной цели Рождественского поста.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, епископ Виктор

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