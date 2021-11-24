Архиепископ УПЦ напомнил об истинной цели Рождественского поста

Главное: Цель предстоящего сорокадневного поста – подготовка к празднику Рождества Христова.

«Пост – только средство, помогающее покаянию, преображению, приближению к Богу и соединению с Ним. В дальнюю дорогу хорошо идти с тем, кто знает путь, кто силен и опытен. Поститься легко со всей Церковью, когда звезда её двухтысячелетнего опыта освещает покаянный путь, лежащий в греховной темноте», - сказал архиепископ Иов.

Владыка напомнил, что в древности перед праздником Рождества Христова, который соединялся с Крещением Господним и назывался одним словом «Богоявление», особенно усердно постились оглашенные: они приготавливались к встрече с Христом, Который рождался в их сердце во время Таинства их Крещения.

«Кроме выбора маршрута, который всегда подсказывает Церковь, подготовка состоит в приготовлении средств, необходимых в этой дороге: одежды, еды, лекарств. Это всё хорошо знакомо православным паломникам, которые ежегодно принимают участие в многодневных крестных ходах. Духовные приспособления в посту помогут сберечь силы, время и быстрее двигаться вперед. Значит, уже сейчас надо взять в руки две книги: Молитвослов и Псалтырь. И в них сделать закладки. Например, тем, кто ранее не читал Акафистов, следует еженедельно читать Акафист Иисусу Сладчайшему. А тому, кто нерегулярно молился по Псалтыри, начать с первого дня поста ежедневно читать минимум одну кафизму», - пояснил архиерей.

Ректор Почаевской семинарии напомнил, что молитва как духовная подзарядка дает силы идти вперед, а ропот же и осуждение других, наоборот, мешают и тормозят духовно, как «палка, вставленная в колесо».

«В отношении еды в это очень холодное и темное время года Устав Церкви жалеет мирян: в нем нет сухоядения как в первые дни Великого поста. Семинаристы как-то подсчитали, что для мирян традицией разрешается вкушение рыбы примерно в 30 из 40 дней этого поста. Это бденные и полиелейные праздники, субботние и воскресные дни. Строгость поста в отношении трапезы увеличивается только в последние его дни, начиная со 2 января. Но главное при этом не забывать о нуждающихся, о голодных, о недужных», - отметил владыка.

Архиепископ Иов считает, что ограничение в пище должно органически сочетаться с духовными упражнениями.

«Это, прежде всего, чтение Священного Писания. Его каждый христианин должен читать ежедневно на протяжении всего года – церковного года. Однако в дни Рождественского поста следует особое внимание обратить на ветхозаветные пророчества о пришествии в мир Спасителя. Они читаются на Великой вечерне накануне праздника или в составе самого праздничного Всенощного бдения. Их не так уж много – всего семь. Кроме Библии, Слова Божия, следует обратить внимание на чтение его толкований, на изучение святоотеческих наставлений», - рассказал иерарх УПЦ