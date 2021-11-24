Главное: Сегодня на заседании правительства было принято решение об изменении правил адаптивного карантина. Теперь, в том числе, сертификаты о вакцинации нужно показывать в приложении «Дия».

Детали: В Украине изменили правила адаптивного карантина. Теперь в «желтом» уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест. Об этом шла речь на заседании правительства.

Теперь в этой зоне бизнесы и общественные заведения смогут работать только при условии вакцинации одной дозой всего персонала (или при наличии сертификата или сертификата выздоровления). То же самое касается посетителей.

Сертификаты теперь необходимо считывать через приложение «Дия», а не только проверять визуальное наличие.

Штраф за ненадлежащую проверку — от 34 до 170 тысяч гривен.

В «желтой» зоне действуют такие правила:

— масочный режим, социальная дистанция;

— проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории;

— заполненность кинозалов и залов других заведений культуры более 50% мест;

— заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 кв. метров;

— дошкольные учебные заведения и 1-4 класса школ работают в обычном формате, однако другие учебные заведения могут работать только при наличии 80% вакцинированного хотя бы одной дозой персонала;

— теперь для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь либо одну дозу вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест.

Отметим, что по состоянию на сегодня, в «желтой» зоне находятся Кировоградская и Закарпатская области.

В тему: В Украине уменьшили срок действия «желтых» COVID-сертификатов.