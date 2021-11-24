Митрополит УПЦ рассказал, как вера способна изменить жизнь

Главное: Вера необходима для того, чтобы Бог действовал через человека.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«На протяжении двух тысяч лет отношение человека, живущего церковной жизнью, к вере менялось. Во многом это связано с теми переменами, которые происходили в обществе. Менялось общество, его культура, моральные и нравственные ценности – менялся и человек. Менялось его мировоззрение, уровень его образования. Современный христианин, живущий в эпоху тотальной коммуникации, стал более образован, более культурен и информирован, чем его собратья в далёком прошлом. Но стало ли в нём веры больше, чем у первых членов Церкви Христовой?», - сказал митрополит Лука.

Владыка напомнил, что дело веры должно подтверждаться не только словами, но и воздействием благодати Божьей на душу человека. «А это возможно только благодаря участию в таинствах Церкви. Благодаря тому, с какой верой подходим к Исповеди. Без веры Богу трудно будет изменить нас к лучшему. Сделать чище и добрее», - считает он.

Вера необходима для того, чтобы Бог мог действовать через нас, подчеркнул митрополит.

«Когда человек принимает всем своим сердцем и всею своею душою веру в личность Господа нашего Иисуса Христа и исповедует действительность и реальность самого факта Его Воскресения, он действительно способен в корне изменить свою жизнь, перевернуть её и начать жить совершенно по-другому, по-новому. Если же этого не происходит, значит, в человеке мало веры. Если в обществе мало любви и доброты, это тоже является свидетельством отсутствия веры, потому что вера воздействует не только на чувства и желания, но и на нашу волю. Самый простой способ сделать общество безвольным и безразличным к своей судьбе, это лишить его веры», - пояснил иерарх УПЦ

По его словам, потерять веру - значит, потерять всё то, что даёт Христос.

«Общество, живущее без веры, является носителем многих духовно-нравственных болезней, главная из которых – «нелюбовь к добру». Вера, любовь и надежда – три составные части спасения. Когда не будет дел веры, не будет свидетельств милосердия и любви, то и надежды никакой не будет. Без веры в Бога и любви к ближнему легко стать игрушкой в руках дьявольских. Чтобы этого не произошло, апостол Павел призывает совершать дела веры и любви, терпеть и уповать на Господа нашего Иисуса Христа», - сказал архиерей.

В завершении митрополит Лука подчеркнул, что глубина и чистота христианской жизни зависит от глубины веры и силы благодати Божьей. «Жизнь человека за две тысячи лет существенно изменилась. Но, как и в первые годы христианства, так и сейчас, главная задача осталась низменной – стать подобными Христу. Не просто называть себя христианами, не просто принадлежать к Церкви, не просто исполнять определенные действия в тот или иной момент, а делать всё, чтобы в нас изобразился Христос», - заключил владыка.