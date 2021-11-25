Стало известно, как появились льды Антарктиды

Главное: Выяснилось, как появились льды Антарктиды. Ученые представили свой отчет.

Детали: Международная группа ученых из Великобритании, Нидерландов, Австралии, Германии и Норвегии выяснила, как образовались льды Антарктиды. Их работу цитирует издание Nature Communications.

Сообщается, что, объединив геологические и палеоклиматологические данные, они построили модель эволюции динамики океана.

Выяснилось, что произошедший 34 миллиона лет назад тектонический сдвиг привел к серьезной реорганизации течений в Южном океане, что вызвало сильное похолодание в антарктическом регионе.

Информируется, что моделирование циркуляции океана с высоким разрешением показало, что причиной могло стать углубление морских путей Южного океана на несколько сотен метров.

Отмечается, что это привело к резкому похолоданию поверхностных вод и формированию вокруг Антарктиды циркумполярного течения, не позволяющего субполярным круговоротам переносить теплые поверхностные воды к побережью континента.

В отчете говорится: «Вместе со снижением концентрации углекислого газа в атмосфере, имевшим место в тот период, тектонические события сыграли решающую роль в первом оледенении Антарктиды и глобальном изменении климата. Ледяные щиты начали образовываться не только в Антарктиде, но и в других частях планеты, которая вступила в ледниковую фазу».

Ученые говорят: «Изменение глубины океанских проливов на шестьсот метров может вызвать резкое падение температуры на побережье и, как следствие, привести к образованию антарктического ледяного покрова».

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