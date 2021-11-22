В Полтаве прохожие нашли под мостом мертвецки пьяную школьницу

Главное: В полтавскую больницу доставили школьницу, которая была найдена в состоянии алкогольного опьянения. Она не могла самостоятельно передвигаться.

Детали: В Полтаве в больницу госпитализировали школьницу, которую прохожие обнаружили под мостом в Киевском районе. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Девочка находилась в состоянии алкогольного опьянения. ЧП произошло в микрорайоне Половки около 20:00 в воскресенье, 21 ноября.

По словам очевидцев, несовершеннолетняя была настолько пьяна, что даже не могла самостоятельно передвигаться.

«Скорая» доставила ее в медучреждение, предварительный диагноз — алкогольное отравление. Медики предоставили девушке квалифицированную помощь.

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