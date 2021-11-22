На Волыни мужчина выбросился из окна COVID-больницы за день до выписки

Главное: В Волынской области в больнице для пациентов, больных коронавирусом, 78-летний мужчина за день до выписки выпрыгнул из окна. От полученных травм он погиб на месте.

Детали: В больнице Волынской области пациент выпрыгнул с четвертого этажа медучреждения. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

«Около 21:00, вчера, в полицию поступило сообщение о совершении самоубийства 78-летним жителем Львовской области. Мужчина выпрыгнул с четвертого этажа медучреждения, в котором проходил лечение, он погиб на месте», — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, во время поверхностного осмотра следов насилия обнаружено не было, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас все обстоятельства гибели устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 115 с пометкой «самоубийство» УК Украины.

Как рассказали правоохранители местным СМИ, мужчина проходил лечение от коронавируса, он находился в ковидном стационаре Волынской областной клинической больницы, в деревне Боголюбы. Указано, что трагедия произошла после его телефонного разговора с дочерью. Мужчину сегодня должны были выписывать из больницы.

В тему: В Киеве пациентка с коронавирусом выбросилась из окна больницы.