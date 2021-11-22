Во Франции бочку с вином продали за гигантские деньги

Главное: Бочку с вином продали во Франции за огромные деньги. За нее заплатили 800 тысяч евро.

Детали: Во Франции прошли благотворительные торги Hospices de Beaune. На них бочку вина Corton Renardes Grand Cru 2021 продали за 800 тысяч евро, сообщают организаторы.

Такую цену назвали рекордной для «президентской бочки».

Деньги, которые заплатили за алкогольный напиток, пойдут в Национальную федерацию солидарности женщин на борьбу с насилием, а также в Институт Кюри для медицинских исследований борьбы с раком груди.

Известно, что проданная бочка была изготовлена из древесины бургундского дуба, а ее объем составил 228 литров.

Всего в торгах выставляли 349 бочек вина.

Примечательно, что они проходили в 161-й раз с 1859 года.

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