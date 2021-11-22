В СНБО рапортуют о готовности противостоять агрессору при любом развитии событий

Главное: По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, Украина готова отражать атаки государства—агрессора. Он заявил о готовности к любому развитию событий.

Детали: Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова противостоять государству-агрессору при любом развитии событий. Он отметил важность консолидации усилий цивилизованного мира для противодействия агрессивной политике РФ. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Украинская делегация во главе с Даниловым приняла участие в работе Halifax International Security Forum в Канаде. На форуме обсудили угрозы и сотрудничество Украины с государствами-партнерами.

В пресс-службе СНБО сообщили, что Данилов заявил о готовности Украины противостоять государству-агрессору при любом развитии событий.

Секретарь СНБО также выразил благодарность канадским и американским партнерам за всестороннюю помощь и поддержку Украины и высказался за углубление политики сотрудничества с США и Канадой.

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