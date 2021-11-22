ДТП на Закарпатье: погибли три человека

Главное: ДТП произошло на Закарпатье. Погибли три человека.

Детали: В минувшее воскресенье, 21 ноября, на Закарпатье произошло страшное ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Информируется, что между селами Косонь и Большая Бойгань водитель легковушки Volkswagen Рassat выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz.

Жертвами аварии стали три человека – водитель и два пассажира легковой машины скончались на месте ЧП.

Кроме этого водитель микроавтобуса с многочисленными травмами был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы.

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