Польша раздумывает над закрытием границы с Беларусью

Главное: Власти Польши всерьез задумались над тем, чтобы закрыть границу с Беларусью. Пока что Варшава приняла решение о закрытии только одного пограничного пункта пропуска в Кузнице.

Детали: Польша на фоне миграционного кризиса рассматривает возможность серьезных санкций против Беларуси, вплоть до закрытия границы, транзитных и торговых переходов. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий,пишет Zerkalo.

«Польша столкнулась лицом к лицу с войной нового типа, в которой оружием используются как мигранты, так и ложная информация. Людей с Ближнего Востока используют как живой щит, искусственно нагнетается энергетический кризис. Это гибридная война, давление на восточную границу ЕС нарастает», — расскзал Моравецкий на пресс-конференции в Таллинне с главой эстонского правительства Каей Каллас.

Моравецкий отметил, что не исключает закрытия границы страны с Беларусией.

«Мы думаем над шагами в характере все более серьезных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши», — сказал он.

По словам Моравецкого все будет зависеть теперь от действий белорусских властей.

В тему: 8 ноября 2021 года большая группа нелегальных мигрантов предприняла попытку прорыва из Беларуси в Польшу. В ответ пограничники применили слезоточивый газ.

В ночь на 10 ноября двум группам удалось прорваться на территорию Польши, но были задержаны пограничниками и возвращены в Беларусь.

Позже польские пограничники опубликовали видео, на котором, как утверждается, белорусские силовики избивают нелегальных мигрантов, собравшихся на границе.

18 ноября спасатели польского центра международной помощи сообщили о гибели годовалого ребенка мигрантов в лесу на польско-белорусской границе.

Варшава предложила оплатить возвращение на родину мигрантов, скопившихся на польско-белорусской границе.