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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал о том, как людям помогают святые

Предстоятель УПЦ рассказал о том, как людям помогают святые

Александра Кудрявцева
21.11.21 13:10
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Предстоятель УПЦ рассказал о том, как людям помогают святые
Главное: Святые угодники Божии часто невидимо помогают, особенно в тех обстоятельствах, когда нуждаемся в помощи.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля».
 
«Святые угодники Божии — это люди, которые прожили на земле в разные эпохи, но своей любовью к Богу открыли сердца и стали способны принять Божью благодать, которая их очистила и сделала святыми. А сейчас они молятся перед Престолом Божиим о нас и помогают по Божьему благословению», — отметил Предстоятель.
 
Архипастырь вспомнил историю из жизни о помощи святых.
 
 
«Один человек, который был хорошим прихожанином, заболел и уже лежал на смертном одре. К нему стали приходить близкие, чтобы попрощаться, пришел и сосед. Он попросил, чтобы все вышли из комнаты. „Прости меня, сосед, — обратился он к больному, — потому что я хотел тебя убить. Это было давно. Ты ходил на завод получать деньги, а когда возвращался лесом домой, я решил тебя убить и забрать деньги. Вот я засел в лесу и ждал, когда ты приблизишься ко мне. Но когда ты появился, я увидел, что с тобой еще идет старец и молодая девушка. Ты постоянно с ними разговаривал. Я побоялся напасть на вас троих — и таким образом Бог уберег меня от убийства“. Больной стал вспоминать. Да, действительно было такое время, когда он получил деньги на заводе и возвращался через лес. Он очень боялся идти один по лесу и молился святителю Николаю и святой мученице Параскеве, в честь которых был построен храм в его поселке. Когда умирающий рассказал соседу, что шел тогда по лесу один, то они поняли, что его сопровождали святой Николай и мученица Параскева, которые по Божьему благословению пришли ему на помощь. В конце концов, они сохранили жизнь, а другого спасли от страшного греха — убийства», — рассказал Блаженнейший.
 
Предстоятель отметил, что святые угодники Божии часто нам невидимо помогают, особенно в тех обстоятельствах, когда нуждаемся в помощи.
 
Митрополит Онуфрий призывал беречь себя от греха и не сердиться на ближних.
 
«Надо любить Бога, надо молиться угодникам Божьим, чтобы они помогали жить так, чтобы окружающие были нашими друзьями, братьями, товарищами, которые не будут искать нашей смерти в определенные критические минуты, а смогут подставить свое плечо или посочувствовать, когда нам тяжело и нужна помощь», — подытожил Блаженнейший.
 
В тему: Предстоятель УПЦ поздравил Патриарха Кирилла с 75-летием.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

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