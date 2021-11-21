Предстоятель УПЦ поздравил Патриарха Кирилла с 75-летием

Главное: Блаженнейший Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил Святейшего Патриарха Кирилла с 75-летием.

«Стези Вашей жизни и служения не были простыми, но никакие скорби и испытания не отлучили Вашу Святыню от любви Божией и Вы сегодня, с достоинством стоя на высоком свещнике Патриаршего служения, благовествуете о Христе Воскресшем, свидетельствуя ближним и дальним о том, что Христос Спаситель — Бог крепок, Властитель, Начальник мира (Ис. 9:6)», — сказал Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий пожелал Предстоятелю РПЦ, чтобы и дальнейшее Патриаршее служение было многолетним, мирным, радостным и благословенным.