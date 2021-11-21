Предстоятель УПЦ поздравил Патриарха Кирилла с 75-летием

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Экс-глава ГУР заявил, что перенести операцию по «вагнеровцам» приказал Зеленский
В Европе первая страна вводит обязательную вакцинацию от коронавируса
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