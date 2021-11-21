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Новости > Всемирный день приветствий: какой праздник отмечается 21 ноября 2021 года

Всемирный день приветствий: какой праздник отмечается 21 ноября 2021 года

Агата Кловская
21.11.21 05:39
610
Всемирный день приветствий: какой праздник отмечается 21 ноября 2021 года

Сегодня, 21 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день приветствий, Всемирный день телевидения, День без музыки, День работников сельского хозяйства и День Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Всемирный день приветствий

В период холодной войны между Израилем и Египтом отношения становились напряженными. Чтобы разрядить ситуацию, в 1973 году два предприимчивых брата из США, Брайан и Майкл Маккоман, придумали идею снижения агрессии между враждующими государствами. Мысль заключалась в рассылке писем жителям разных стран мира. В них было написано доброе приветствие и просьба разослать подобные послания десяти своим знакомым. Так братья стали организаторами Дня приветствий, а датой выбрали 21 ноября.

Идея Дня приветствий так понравилась миру, что теперь насчитывается около 180 государств, отмечающих праздник. Отличием данного празднования стало добровольное пожелание окружающим людям здравия и доброго дня. В этот день многие влиятельные личности, а также просто желающие получить хорошее настроение, приветствуют близких и дальних знакомых. А в ответ приходят улыбки, дружеские рукопожатия, позитивный заряд настроения на день.

В цивилизованном обществе существует определенный этикет при встрече. Среди мужчин принято совершать рукопожатие, иногда даже с похлопыванием по плечу, если они хорошие друзья. Женщинам достаточно улыбнуться и кивнуть головой, между подругами бывает негласное правило обменяться поцелуями в щеку. Если близкие или родные люди не виделись приличное время, встреча начинается с крепких объятий. В военном деле существует правило отдавать честь старшему по званию человеку. А вот подростки или командные коллективы придумывают себе необычные приветствия, состоящие из нескольких неординарных движений.

Но в разных уголках планеты заведены свои ритуалы приветствий. Например, французы, будучи не сильно знакомыми, в знак приветствия прислоняются щеками друг к другу, целуя воздух. Жители Японии соединяют ладони на уровне груди, делая небольшой поклон. Также и индусы складывают руки, только на уровне головы. Тибетцы обмениваются любезностями встречи, высунув язык. У племен арктических земель есть традиция тереться носами. А вот племена индейцев свое миролюбие показывают, присаживаясь на корточки при незнакомце. Некоторые народы африканских стран, чтобы поздороваться, протягивают свою руку сначала ко лбу, потом к губам, а напоследок к груди.

Несмотря на то, что разные народы мира имеют неповторимые обычаи при встрече, их объединяет стремление пожелать добра и всяких благ при встрече. Международный день приветствий поможет не только укрепить отношения между людьми, но и сделает серые будни капельку ярче.

Всемирный день телевидения

21 ноября 1996 г состоялся первый в мире телевизионный форум, на котором были рассмотрены проблемы телевидения, происходил обмен опытом, решались вопросы по трансляциям передач. Поэтому Резолюцией ООН от 17 декабря того же года 21 ноября был объявлен праздничным днем, всемирным днем телевидения.

Сегодня телевидение — это огромная сила, способная влиять на людей. Это способ формирования общества. Одной из целей праздника 21 ноября является призыв к проблемам неинформативного использования телевещания, отказа от пропаганды и более пристального внимания к используемым грубым темам насилия, геноцида и пр.

Обычно в этот день накрываются шумные столы для работников телевидения. Поздравления, тосты, песни, радостная атмосфера царит в каждом коллективе. Отличившихся сотрудников премируют, награждают грамотами, дипломами, ценными подарками.

В ВУЗах проходят мастер-классы от профессионалов, выставки творческих работ на тему праздника, читают специальные доклады, проводятся семинары и конференции, посвященные тематикам телевизионных трансляций.

День без музыки

21 ноября отмечается День без музыки, призывающий обратить внимание на ее низкое качество и бездумное использование современным обществом. Инициатором его празднования в 2005 г является шотландский художник, писатель и музыкант Уильям Драммонд. Он выбрал эту дату неслучайно. Дело в том, что покровительницей древнейшего вида искусства, в частности хоралов, литургий, месс и других жанров церковного песнопения, является Цецилия Римская. День памяти великомученицы приходится на 22 ноября. Поэтому No Music Day 21 числа становится своеобразным постом перед католическим праздником.

Драммонд, как и многие его современники, считают, что низкие критерии качества музыки XX-XXI в. обесценивают ее как форму искусства.

Известно, что ни один из участников группы «Битлз» не знал нотной грамоты. Большинство певцов современной эстрады, включая исполнителей хип-хопа, софрт-рока и других направлений, не имеют даже начального музыкального образования. Дилетантский подход плохо сказывается на результатах, как творчества, так и любого другого вида деятельности.

День без музыки призывает обратить внимание на низкий уровень стихов современных песен и их звукового сопровождения. Мелодия будильника, звонок телефона, аудиозаписи с треками, доносящиеся отовсюду, стали частью нашей повседневной жизни. Восприятие классических произведений требует приложения душевных усилий и вдумчивого подхода к услышанному, мелодия, звучащая фоном — нет. Современная музыка утратила связь с культурной традицией и искусством — об этом призывает людей задуматься No Music Day.

В этот день на радиостанциях, которые принимают участие в празднике, обычно не звучат классические и современные композиции, в т.ч. джинглы. От трансляции музыкальных произведений отказываются кафе, рестораны и магазины, а в кинотеатре некоторых стран фильмы демонстрируются без саундтреков.

День работников сельского хозяйства Украины

С 1993 года указом президента страны каждое третье воскресенье ноября все люди, чья профессиональная деятельность связанна с сельским хозяйством — отмечают свой профессиональный праздник в Украине.

К концу ноября заканчиваются сборы урожая по всей территории государства, урожай перерабатывается и складируется для хранения или же направляется в разные производственные отрасли, где из него производят продукты питания для жителей страны и для экспорта. Сельскохозяйственная отрасль Украины — один из ведущих каналов экономического развития страны. Таким образом, конечно, нельзя не оценить важность вклада каждого работника сельского хозяйства.

В третье воскресенье ноября важно поблагодарить каждого кто работает для того, чтоб сельскохозяйственная отрасль страны развивалась, для этого локально устраиваются мероприятия, на которых происходят награды и премирование сотрудников, концерты с поздравлениями.

День Десантно-штурмовых войск ВС Украины

Празднование Дня Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины проходит в третьей декаде ноября. Дата праздника утверждена в октябре 2017 г решением Командования ВДВ и установлена на День Архистратига Михаила 21 ноября.

Высокая мобильность и способность выполнять сложнейшие задачи непосредственно на территории предполагаемого противника, профессионализм и самоотверженность всегда были присущи десантным войскам. В новейшей истории независимой Украины этот род войск был создан на базе воздушно-десантных и аэромобильных войск Украины. Являясь своеобразной армейской элитой, бойцы-десантники несут свою службу не только охраняя и защищая просторы своей родной державы, но и участвуют в разнообразных международных миротворческих военных операциях, зачастую становясь защитой и опорой мирным гражданам непосредственно в зонах военных конфликтов и горячих точек, которые возникают в странах с нестабильной политической ситуацией.

Отмечая важную роль в обеспечении обороноспособности государства, которую выполняют эти войска, находящиеся в составе Вооруженных Сил суверенной Украины, мы присоединяемся к поздравлениям в адрес всех солдат и офицеров, желаем им крепкого здоровья и профессионализма! Примите, Вы и Ваши семьи, нашу искреннюю благодарность и уважение! С праздником Вас и всех благ!

Кроме этого, сегодня отмечают:

— Всемирный день памяти жертв дорожных аварий;

— Всемирный день рыболовства;

— Европейский день муковисцидоза;

— День вооруженных сил в Бангладеш.

Тэги: праздник, общество, Вооруженные Силы Украины, армия, телевидение, музыка, поздравление, сельское хозяйство

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