Оказалось, что за простым щелчком пальцами скрываются сложные физические процессы

Главное: Исследователи из США изучили лежащие в основе щелчка пальцами физические процессы и показали, что в ходе него человеческое тело производит наибольшее известное ускорение.

Детали: После просмотра фильма «Мстители: Война бесконечности» исследователи из Технологического института Джорджии решили выяснить, возможно ли щелкнуть пальцами в металлической перчатке, как это делает в картине антагонист Танос. Как сообщает Lenta.ru, ученые изучили процесс щелчка с помощью высокоскоростной съемки и датчиков силы.

Выяснилось, что щелчок пальца происходит всего за 7 миллисекунд. Это более чем в 20 раз быстрее, чем моргает глаз (150 миллисекунд). Специалисты выяснили, что максимальная угловая скорость вращения может достигать 7800 градусов в секунду, а угловое ускорение — 1,6 млн градусов на секунду в квадрате.

Зафиксированное учеными ускорение — наибольшее из измеренных для человеческого тела. При этом зафиксированная скорость вращения — не самая высокая из известных: большая была зафиксирована во время броска мяча бейсболистом.

Однако при надевании наперстков максимальное угловое ускорение значительно падало. «Наши результаты указывают на то, что Танос не мог щелкнуть из-за своих покрытых металлом пальцев», — сетует ведущий автор работы Рагхав Акарья. По мнению исследователей, это объясняется сокращением зоны касания между пальцами.

В то же время попытка увеличить трение за счет надевания перчаток не привела к нужному эффекту. Это, считают ученые, указывает на существование оптимального для щелчка уровня трения, в который «попадает» кожа.

Оказалось, что скорость щелчка обеспечивается за счет высокого трения между большим и средним пальцами. Оно позволяет накапливать энергию до момента ее высвобождения, когда большой палец соскальзывает.

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