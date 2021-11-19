Главные новости за 19 ноября 2021 года

— По данным главы Минздрава Виктора Ляшко, на данный момент Украина прошла пик заболеваемости ковидом. Однако учитывая общеевропейские тенденции, вспышка может повториться в любой момент.

— В Минздраве заявили о фейках по выплате денег за вакцинацию от коронавируса, которые сейчас распространяются в соцсетях. По словам замминистра Марии Карчевич, официально механизм таких выплат еще не сформирован.

— По состоянию на сентябрь текущего года, количество смертей в Украине выросло более чем на 14%. По подсчетам Государственной службы статистики, население страны составляет 41 млн 319 тыс. человек.

— Нардеп от «Слуги народа» Юрий Камельчук, называвший пандемию коронавируса «заговором корпораций», устроил ссору с работником Управления государственной охраны в Верховной Раде из-за требования предъявить результат ПЦР-теста.

— В Киеве задержан подозреваемый в убийстве мужчины, части тела которого были найдены накануне в мусорном баке на бульваре Дружбы Народов.

— Проблемы с питьевой водой в Украине остаются. Их обещают решить до конца года.

— Коронавирусом в Украине заболели еще 20050 человек. Умерли 725 людей.

— Одесский суд приговорил обвиняемого в краже 26-летнего мужчину к условному сроку и чтению повестей Льва Толстого и стихотворения Ивана Франко.

— Выпал первый снег в Украине. Произошло это в Черниговской и Сумской областях.

— Медработники, посетившие бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме, нашли у него серьезное заболевание мозга, из-за которого политик может впасть в кому и умереть.

— Названо имя человека, который первым заболел COVID-19. Это продавщица на рынке.

— Российский террорист Игорь Гиркин в интервью одному из российских пропагандистов пожаловался на отсутствие денег, чтобы вставить себе зубы. В ответ его собеседник показал вставную челюсть.

— В американской лаборатории по изучению вакцин обнаружили 15 флаконов с надписью «натуральная оспа». Руководство заявило, что на самом деле речь идет о коровьей оспе, которая используется для создания соответствующей вакцины.

— Сегодня прошло самое последнее лунное затмение в этом году. При этом оно стало самым продолжительным за последние 580 лет. Однако увидеть его могли не все.

— В России на Алтае очевидцы засняли редкое метеорологическое явление в виде человеческого силуэта. Очевидец назвал его «Дух шамана».