Сегодня верующие УПЦ чтят икону Богородицы «Отчаянных единая Надежда»

Главное: Сегодня Православная Церковь чтит образ Божьей Матери «Отчаянных единая Надежда».
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук «Православная Церковь», икона принадлежала святому чудотворцу — преподобному схиигумену Амфилохию из Почаева.
К отцу Амфилохию приезжали безнадежно больные и преподобный молился за них к Божией Матери, Которая была для них единственной надеждой.
Матерь Божия открыла, чтобы все святыни преподобного Амфилохия были переданы скиту святой Анны в село Онишковцы.
Перед иконой «Отчаянных единая Надежда» молятся в скорбях и когда человек находится в унынии.
У кого ослабла вера, просят Богородицу вернуть былое расположение духа и ниспослать духовную бодрость.
Молятся об избавлении от врагов, о вразумлении ссорящихся, об искоренении зависти.
Верующие заметили, что молитва перед этим образом помогает избавиться от алкогольной зависимости и курения.
Празднование памяти иконы установлено Украинской Православной Церковью 25 сентября 2018 года.
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