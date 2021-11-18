Митрополит УПЦ рассказал о выборе, который стоит перед каждым человеком

Главное: В мире есть не только война и ковид, не только болезни и смерть, но и милость Божия, которую Господь нам посылает каждый день.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Горловской епархии, об этом сказал митрополит Митрофан во время проповеди.

«Можно всё своё внимание оставить в ямах на дорогах, а можно увидеть любовь, которая есть в этом мире несмотря на ямы. Можно прийти в уныние, а можно поблагодарить Бога и наполнить сердце радостью. Каждый день у нас есть выбор, на что мы будем обращать своё внимание, на чём мы сконцентрируем фокус: на том, что вокруг нас плохо — а плохого очень много, и можно на него упорно смотреть, только его видеть, ничего хорошего вокруг не замечать, и в этом унынии и ропоте бесконечно жить, или на то хорошее, что тоже есть вокруг нас, но его нужно захотеть увидеть», — отметил митрополит Митрофан.

Владыка подчеркнул, что очень многое зависит не от того, что находится вокруг, а от того, что находится внутри нас, у нас в голове и в сердце,

«Спаситель когда-то об этом сказал очень простыми и ясными словами людям, которые Его окружали: „Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло, если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно“ (Мф. 6:22–23). Если мы будем видеть зло, потому что никуда от него не денешься, но в то же время увидим любовь, увидим добро и поблагодарим Бога за то, что они есть рядом с нами, то наша жизнь тоже наполнится добром и любовью», — напомнил архиерей.

Кроме того, важно не забывать, что у нас есть возможность сделать что-то доброе, добавил митрополит.

«Если замечаем вокруг добро и любовь и сами делаем добро, то его становится больше. И радости на сердце тоже становится больше. А если мы не видим ни добра, ни любви, вокруг замечаем только зло и сами зло делаем, то зла тоже, к сожалению, становится больше», — пояснил он.

«Всё, что делается с любовью и добротой, делает нас счастливыми, а этот мир — лучше. Дай Бог, чтобы...мы всегда искали возможность сделать добро, кому-то помочь, кому-то улыбнуться, кого-то поддержать, кого-то простить. Дай Бог, чтобы благодать Духа Святого оживотворяла и озаряла нашу жизнь, наполняла наше сердце и давала нам ту радость, которая делает нас счастливыми не потому, что вокруг нас благоприятные внешние обстоятельства, а потому что око наше чисто, потому что мы научились замечать и ценить добро и любовь, научились делать добро другим людям» — пожелал владыка.

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