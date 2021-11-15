Выявлен новый вариант штамма Delta

Главное: Обнаружен новый вариант штамма Delta. Произошло это в Норвегии.

Детали: В Норвегии был обнаружен новый вариант штамма Delta. Об этом сообщает Институт национального здравоохранения.

Информируется, что он не более опасен, чем остальные.

Эксперты считают, что существующие вакцины надежно защищают от него.

Сообщается также, что новый вариант был обнаружен специалистами национального института здравоохранения еще в июне, а после фиксировался в разных частях королевства.

Сейчас он получил собственную маркировку AY. 63 и пометку, что впервые он был выявлен в Норвегии.

Ученые говорят: «У нас нет данных о том, что вакцина не действует против этого варианта, существенных причин для беспокойства нет».

В тему: Стало известно, насколько риск повторного заражения штаммом Delta выше, чем у Alpha.