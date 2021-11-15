В российской переписи населения приняли участие более 100% граждан

Главное: По результатам первого этапа Всероссийской переписи населения, в ней приняли участие более 100% граждан страны. В Росстате объясняют такие показатели статистическими погрешностями.

Детали: В России завершился первый этап Всероссийской переписи населения. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на главу Росстата Павла Малкова, остались еще труднодоступные районы, которые будут переписываться до декабря.

«Но в целом сбор данных завершен», — заявил он.

В то же время, как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя главы Росстата Павла Смелова, по результатам переписи, число граждан, принявших в ней участие, превысило 100%.

Он пояснил, что этой цифры не стоит пугаться, поскольку в настоящее время она складывается из оценки численности населения по данным предыдущей переписи, оперативной информации ряда ведомств и содержит много погрешностей.

Смелов подчеркнул, что в ближайшие два месяца полученные данные «будут вычищаться», и к концу января Росстат озвучит первые предварительные результаты.

В тему: В августе 2021 года известный социолог Владимир Паниотто в вопросе проведения переписи населения сравнил Украину с Суданом. «Украина — уникальная, подобная ситуация еще в Судане, но там все время идет война, и только там не провели дважды перепись, как рекомендует ООН», — заявил он.