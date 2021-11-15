В центре Москвы напали на известного музыканта и его жену

Главное: В Москве напали на музыканта Антона Якомульского. Он был основателем группы «Ногу свело».

Детали: В центре Москвы на Пресненском Валу произошло громкое ЧП. Тут неизвестные напали на известного музыканта Антона Якомульского и его жену, выстрелив в них из газового пистолета в лицо, пишут местные СМИ.

Сама женщина сообщила об инциденте в полицию.

О состоянии 51-летнего барабанщика ничего не известно.

Отметим, что Антон Якомульский был основателем популярной группы «Ногу свело», в которой играл в 1988-2007 годы.

Сейчас идет поиск преступников.

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