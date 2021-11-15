Коронавирус в Украине: 10 802 заболевших и 442 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 10 802 человека. Умерли 442 больных.

Детали: В Украине ситуация с коронавирусом остается сложной. Данные на понедельник, 15 ноября, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 10 802 случая заразы. Госпитализировали 2 798 людей, а выздоровели 11 219 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 21 443, методом ИФА – 4 821, экспресс-тестами – 24 327.

Наибольший прирост больных фиксировали в Днепропетровской (987), Одесской (901), Николаевской (844) и Харьковской (829) областях.

Умерли еще 442 человека. За все время скончались 77 147 людей.

С начала пандемии заболели 3 228 441 человек, а выздоровели 2 642 459 людей.

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