Митрополит УПЦ объяснил, как вера способна изменить жизнь

Главное: Истинная вера помогает совершить переоценку ценностей и отказаться от грехов.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале, комментируя евангельский рассказ об исцелении Спасителем Гадаринского бесноватого, в котором обитал целый легион бесов.

«Душа бесноватого, выстраданная в болезнях, увидела перед собой Спасителя. После выздоровления этот человек не спешит вернуться в свой дом, он просится идти за Иисусом. В то же самое время жители той страны, увидев явное чудо, опечалились из-за своих погибших свиней. Более того, как говорит нам Евангелие, они „убоялись“. Но какая угроза может исходить от самого кроткого и любящего Человека? Он Своими словами может нарушить весь тихий, спокойный ход их обывательской жизни», — напомнил владыка.

Митрополит Лука объяснил, что если «принять Благую весть, то значит нужно изменить свою жизнь, сделать генеральную переоценку ценностей, отказаться от всех тех привязанностей, которыми были объяты их сердца».

«На такое решиться может только бесноватый, а благополучный обыватель предпочтёт лучше остаться со своими свиньями и хозяйством. Так и получается, что если человек принял Христа не просто формально, а всем сердцем и всей душой, следуя Его святым заповедям, то в глазах других людей он становится «ненормальным», не таким, как все. Потому что для мира норма — «жить как все». А Христос требует: «Оставь все и следуй за Мной», — отметил архиерей.

Владыка подчеркнул, что Спаситель отправил исцеленного бесноватого проповедовать Слово Божие среди своих сограждан «в надежде на то, что кто-то, может быть, услышит его и сможет решиться отказаться от свиней ради Царства Божьего».

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