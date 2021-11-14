Епископ УПЦ рассказал, к чему приводит жизнь без веры в Бога

Главное: Убирая из жизни Бога, человек становится зависимым от земных благ, что в итоге приводит к пустоте и страданиям.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Многие современники не считают, что те вещи, которые происходят в мире, имеют религиозное измерение. Они склонны объяснять природные процессы «естественными» причинами, свои поступки — рациональной необходимостью, а удаление от Христа — научным прогрессом. В их картине мира вере в Бога практически не осталось места, кроме самых «интимных» (почти несуществующих) уголков души. Господь не влияет ни на их жизнь, ни на их поступки, оставаясь где-то на периферии мышления в качестве «спасательного круга» в тех случаях, когда «что-то не так» или «уж совсем плохо», — отметил владыка.

По мнению епископа Виктора, отказываясь от Бога, человек ставит на Его место земные блага, страсти и увлечения, которые в итоге приводят к душевной пустоте.

Владыка поделился историей о священнике, который встретил своего прихожанина и спросил почему тот не посещает храм. «Понимаете, батюшка, — ответил тот, — мне некогда. У меня свиньи, для которых надо найти корм. Потом их нужно утром и вечером покормить, а после них — убрать». «Значит ты служишь свиньям, а кто кому служит — тот тому и раб!», — ответил ему священник.

Епископ Виктор обратил внимание, что место свиней могут занимать самые разные вещи, и если все свое время посвящать только им, то рано или поздно ни для чего другого не останется места.

«Действительно, сколько бы мы не собирали вокруг себя самых разных вещей, мы никогда не сможем ими заменить то, что надо собирать внутри себя. Человек — существо однозначно религиозное. И если он пытается устранить Бога из своей жизни, то место Бога занимает демон. Нравится это кому-то или нет — без религии нет человека. Вопрос в другом: с каким знаком — плюс или минус — эта религия? И ответ на этот вопрос можем дать только мы сами», — подытожил владыка.

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