«Мусорный день»: какой праздник отмечается 15 ноября 2021 года

Сегодня, 15 ноября 2021 года, в мире и Украине отмечают День вторичной переработки и День писателей в заключении.

День вторичной переработки

Пионерами в учреждении Дня вторичной переработки стали граждане Соединенных Штатов Америки, которые в 1997 году впервые провели America Recycles Day. Дословно, первоначальное название памятной даты переводится «День, когда Америка перерабатывает отходы». Предложенная экологами праздничная дата должна была поощрить граждан США, сдающих мусор для его последующей переработки или приобретающих товары, при производстве которой использовались в той или иной мере продукты вторичной переработки. Со временем американский день стал отмечаться в других странах мира.

Причин, по которым День вторичной переработки стал таким актуальным две. Во-первых, ограниченность полезных ископаемых и других природных ресурсов напоминают всем, что от того насколько они рационально используются зависит будущее существование человечества. Жители многих государств уже сегодня испытывают трудности с питьевой водой, пищей, а собственники промышленных предприятий вынуждены не только инвестировать совершенствование технологических процессов, но и работы по изучению научных вопросов ранее использованного сырья.

Во-вторых, глобальное повышение температуры, вызванное образованием и усилением «парникового эффекта» из-за огромного количества бытового и промышленного мусора, объемы которого продолжают расти, привело к различным ограничениям, поставленными перед промышленниками.

Длительный срок распада тонн всевозможных упаковочных материалов, бытовой техники, автомобильных покрышек, полиэтиленовых изделий, радиоактивного топлива и других материалов, требуют решительных и неотложных мер для предотвращения превращения нашей планеты в свалку, не пригодную для жизни.

Так, в августе 2020 года в Тихом океане был обнаружен гигантский мусорный остров, площадь которого превышает размеры Украины. При этом размеры этой океанской свалки продолжают расти, в результате чего пластик создал новую экосистему, которая стала домом для целого ряда организмов, от морских животных до бактерий, которые его «поедают». Нидерландские ученые назвали ее «платосфера».

Ответы на вопросы использования вторичного применения отходов должны быть найдены всеми жителями планеты Земля. Любой мусор должен представлять собой не опасность для человечества, а толчок для развития технологий его переработки и источник нескончаемого сырья для промышленных предприятий, подобно тому, как это не так давно произошло в Нигерии.

День писателей в заключении

Международный ПЕН-клуб, правозащитная организация, объединяющая поэтов, писателей и журналистов, учредил в 1981 г. праздник в честь находящихся в тюрьмах коллег со всего мира. С этого времени ежегодно 15 ноября отмечается День писателей в заключении. На протяжении Day of the Imprisoned Writer чествуют литераторов, оказавшихся в неволе за то, что они использовали свое право на свободу слова.

История мировой литературы знает множество случаев написания художественных произведений авторами в момент нахождения за решеткой. Часто писатели становились жертвами политических режимов. «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», — так задекларировал свою позицию один из героев стихотворения Н.А. Некрасова. Эта позиция была близка многим литераторам. Федерико Гарсия Лорка был расстрелян франкистами в 1936 г. за социалистические взгляды, а книги поэта были запрещены на Родине до самой смерти испанского диктатора.

Некоторые писатели попадали в заключение по недоказанным до конца обвинениям бытового характера. Начало создания «Дон Кихота» приходится на тюремное заточение Мигеля де Сервантеса в 1602 г. за неуплату налогов. О. Генри написал свои первые рассказы, находясь с 1898 по 1901 годы в неволе по подозрению в хищении денег.

Кроме этого, сегодня отмечают:

— День молочных коктейлей;

— День провозглашения Республики Бразилия;

— Ппраздник детей (Сити-Го-Сан) в Японии;

— День Бурана;

— День независимости Палестины.