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Новости > Исследователи установили связь между вырубкой лесов и смертностью в Индонезии

Исследователи установили связь между вырубкой лесов и смертностью в Индонезии

Александр Панько
13.11.21 13:14
188
Исследователи установили связь между вырубкой лесов и смертностью в Индонезии

Главное: Вырубка лесов и глобальное потепление в индонезийском округе Берау привели к повышению температуры почти на целый градус Цельсия за 16 лет. Это, в свою очередь, увеличило смертность в регионе на восемь процентов.

Детали: Специалисты экологической организации Nature Conservancy проанализировали спутниковые снимки, чтобы определить, сколько лесного покрова было потеряно в Берау (провинция Восточный Калимантан) в период с 2002 по 2018 гг. Как сообщает Lenta.ru, они рассчитали связанное с этим изменение среднесуточных температур и обнаружили, что за 16 лет в регионе произошло потепление почти на целый градус Цельсия, в то время как на остальной части страны температуры оставались относительно стабильными.

Вырубка леса на площади 4375 квадратных километров в округе связана с увеличением дневных максимальных температур на дополнительные 0,95 градуса Цельсия в период с 2002 по 2018 гг, не считая повышения температуры, вызванного глобальным потеплением. В результате безопасное время работы на открытом воздухе сократилось на 20 минут в день.

Климатические модели прогнозируют, что при сценарии глобального потепления на три градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем (или на два градуса по сравнению с уровнем 2018 года) смертность может увеличиться примерно на 260 в год.

Индонезия занимает третье место по площади тропического леса в мире, и, хотя вырубка лесов заметно замедлилась с 2015 года, такие факторы, такие как сельское хозяйство, лесозаготовка и добыча полезных ископаемых, способствует дальнейшем обезлесению. По данным Global Forest Watch, в 2001 году стране было 93,8 миллиона гектаров девственных лесов, что сравнимо с площадью Египта. К 2020 году эта площадь уменьшилась примерно на 10 процентов.

В тему: В середине 2020 года в ООН рассказали о гибели мировых лесов. С 1990-го года их стало меньше на 178 миллионов гектаров.

Тэги: климат, мир, спутник, лес, Индонезия, экология, экологическая катастрофа

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