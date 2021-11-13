Ученые выяснили кое-что интересное о появлении земной суши

Главное: Группа исследователей из Австралии, Индии и США показали, что первые континенты поднялись над водой около 3,2-3,3 млрд лет назад. Это на 700 млн лет раньше, чем считалось.

Детали: Геологи из Университета Монаша, Калифорнийского технологического института и Делийского университета с помощью уран-свинцового метода радиоуглеродного датирования измерили возраст зерен циркона в песчаниках одного из стабильных участков древней тектонической плиты, расположенного на востоке Индийского субконтитента под названием Сингбумский кратон. Как сообщает Lenta.ru, выяснилось, что эти песчаники — древнейшие породы такого типа на Земле: они сформировались около 3 млрд лет назад.

Это также свидетельствует о том, что суша, составляющая сейчас Индийский субконтинент, к тому моменту уже появилась над уровнем моря.

Песчаники приблизительно того же возраста, отмечают ученые, наличествуют в австралийских и южноафриканских кратонах — что указывает на то, что континенты поднялись из моря примерно в одно и то же время.

Проведенный исследователями анализ показал, что гранитные породы Сингбумского кратона на протяжении отрезка с 3,5 по 3 млрд лет формировались на все больших глубинах. Это свидетельствует о том, что континентальные плиты в это время становились все толще.

По расчетам геологов, 3 млрд лет назад толщина континентальной коры Сингбумского кратона составляла уже 50 км — достаточный уровень для того, чтобы плавать по поверхности мантии и подниматься выше уровня моря. Это на 700 млн лет раньше, чем считалось до сих пор.

В тему: 19 марта 2018 года крупный разлом пересек кенийскую дорогу Mai-Mahiu Narok, которую пришлось срочно ремонтировать. Тогда же стало известно, что, по подсчетам ученых, восточная часть Африки окончательно отделится от материка через 3-4 миллиона лет. Связанная с этим процессом деформация земной коры привела к появлению геологического разлома — Великой рифтовой долины, которая протянулась приблизительно на шесть тысяч километров от Ливана до Мозамбика, а также Красного моря. Скорость, с которой две плиты (Нубийская и Сомалийская) отходят друг от друга, составляет 6-7 миллиметров в год. В будущем это место будет затоплено, а Кения превратится в остров.

Напомним: Трещина длиной 50 километров и шириной 7 метров, породившая гипотезу о расколе Африки, появилась в 2005 году. Спустя пять лет ученые провели тщательный анализ, результатом которого стало подтверждение гипотезы.