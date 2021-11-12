Шмыгаль сделал обнадеживающее заявление об эпидемии ковида

Главное: По данным премьера Дениса Шмыгаля, на данный момент Украина вышла на плато по заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Таким образом, можно рассчитывать, что уже на следующей неделе она пойдет на спад.

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что уже на этой неделе заболеваемость на коронавирус в Украине пойдет на спад. Как сообщает «Интерфакс-Украина», об этом глава правительства заявил во время поездки на Закарпатье 12 ноября.

«К сожалению, в Украине большинство областей находятся в „красной“ зоне, но на этой неделе произошла стабилизация и по большинству областей можно утверждать, что плато наступило. Думаем, что уже на этой и на следующей неделе будет спад», — заявил глава правительства.

В то же время, по словам Шмыгаля, спад заболеваемости не означает, что необходимо сбавлять темпы вакцинации.

В тему: Во Всемирной организации здравоохранения надеются взять под контроль коронавирус в некоторых странах до конца 2022 года. При этом они прогнозируют, что COVID может перейти в форму сезонной болезни.