Украинец подал в суд на Алека Болдуина за убийство украинки на съемках

Главное: Украинец Сергей Светной, руководящий группой осветителей на съемках голливудского вестерна Rust, подал в суд на Алека Болдуина, застрелившего оператора Галину Хатчинс.

Детали: Руководитель команды осветителей на съемках вестерна Rust, украинец Сергей Светной, подал иск в суд Лос-Анджелеса из-за стрельбы на съемочной площадке, в результате которой погибла украинка-оператор Галина Хатчинс. Как сообщает ВВС, ответчиками по иску указаны около двух десятков членов съемочной группы, включая актера Алека Болдуина, стрелившего в Хатчинс.

Светной утверждает, что пуля, убившая его подругу Галину Хатчинс, чуть не задела его самого. По мнению истца, причиной трагедии стала небрежность членов съемочной группы, которые отвечали за безопасность оружия, которое использовалось при съемке.

Во время пресс-конференции Светной рассказал, что за несколько дней до трагедии, произошедшей на съемках Rust, он видел оставленное без присмотра реквизитное оружие в грязи. По его словам, он сказал об этом ответственным за реквизит членам съемочной группы.

В тему: 22 октября 2021 года известный голливудский актер Алек Болдуин убил оператора Галину Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина» в Нью-Мексико. В результате инцидента также пострадал режиссер.

Как выяснилось, она родилась в Житомирской области и перед отъездом на Запад окончила отделение международной журналистики Киевского национального университета.