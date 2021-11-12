В России отреагировали на информацию о возможном вторжении в Украину

Главное: В России отреагировали на информацию Вашингтона о возможном вторжении своих войск в Украину. По словам представителя РФ в ООН Дмитрия Полянского, это в планы России не входит.

Детали: Представитель России при ООН Дмитрий Полянский отверг информацию издания Bloomberg о том, что США предупредили ЕС о возможном вторжении России в Украину, пишет ТАСС.

По его словам, РФ «никогда не планировала и не будет, если нас не спровоцирует Украина или кто-то еще и это не будет вопросом защиты нашего национального суверенитета».

Полянский добавил, что РФ имеет право собирать свои войска где угодно на своей территории.

«Это не территория Украины, это территория России. Если вы... услышите конкретные угрозы, которые звучат в Украине против России, против российской территориальной целостности, то вы поймете, что определенная предосторожность — логичный шаг в такой ситуации», — заявил Полянский.

Также представитель РФ обвинил Украину в нагнетании ситуации, добавив, что «военные корабли США в Черном море действуют очень провокационно».

В тему: США предупреждают о возможном вторжении российских войск в Украину.