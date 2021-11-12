За соблюдением карантина в Киеве будут следить еще внимательнее

Главное: В Киеве усиливают контроль за соблюдением карантина. Количество групп «наблюдателей» увеличат до четырех в каждом районе города.

Детали: Киев усиливает контроль за соблюдением карантинных ограничений. Такое решение приняли на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба КГГА.

Для контроля количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города.

К рабочим группам привлекут должностных лиц районных государственных администраций, ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве, Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, КП «Муниципальная охрана».

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