В Армению прибывает представительская делегация политиков и общественных деятелей из Украины

Самая большая и представительская украинская делегация за всю историю украинско-армянских отношений посетит Армению 15-16 ноября, об этом сообщает AnalitikaUA.net.

Согласно информации издания, среди более 70 гостей армянской столицы будут главы региональных армянских общин Украины, влиятельные политики, депутаты парламента Украины, известные политологи и медиа-эксперты, журналисты крупнейших медиа, ученые, медики Объединения армянских медиков Украины (ОАМУ), общественные деятели и спортсмены.

В ходе визита, намечаются встречи с представителями власти, конференция Союза армян Украины, круглые столы и обсуждения с участием украинских политиков и экспертов, и их армянских коллег, а также ряд мероприятий культурного характера, среди которых выделяются открытие уникального скейт-парка – подарка от Союза армян Украины столице Армении и презентация социального проекта Союза армян Украины — сеть зарядных станций для электромобилей.

«Наша цель — придать новый мощный импульс отношениям Киева и Еревана», — об этом сказал в комментарии изданию AnalitikaUA.net, инициатор визита, глава Союза армян Украины Вилен Шатворян.

Согласно изданию, для гостей церемонии открытия скейт-парка также намечается концерт украинских и армянских звезд.